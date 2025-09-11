🛢Petróleo aproxima-se dos 120💲
Embargo da UE ao petróleo russo A União Europeia anunciou que chegou a um acordo sobre o embargo ao petróleo russo. Mais uma...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus seguem em terreno negativo esta terça-feira DE30 volta a recuar, depois de não ter conseguido ultrapassar...
O embargo da UE ao petróleo russo está a dominar as manchetes desta manhã. Os membros da União Europeia chegaram finalmente...
Índices europeus seguem em terreno negativo União Europeia decide avançar com o embargo ao petróleo russo Dados...
Índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista esta madrugada. Os índices da Austrália e do Japão...
Os futuros dos índices em Wall Street continuam a ser negociados em alta, mas começam a dar sinais de abrandamento. Os futuros...
O par EUR/USD tem vindo a recuperar ao longo das últimas sessão, depois de ter testado mínimos de 2016. Mas será que os compradores...
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰
O mercado das criptomoedas tem vindo a desvalorizar ao longo dos últimos meses, com a Bitcoin a marcar a sua oitava semana consecutiva de perdas....
