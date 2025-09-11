💥BTC volta a dar sinais de fraqueza
A última sessão de negociação em Wall Street esta semana está a ser dominada pelos ganhos, pelo menos nos índices...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰
Os dados do índice subjacente do PCE nos EUA permaneceram inalterados nos 0,3 meses em Abril, de acordo com as expectativas...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 quebrou acima da zona dos 14.000 pts Volkswagen (VOW3.DE) vai pagar $242milhões...
O petróleo (WTI) voltou a recuar depois de ter testado a zona de resistência nos 115 dólares. Os últimos relatórios...
O US500 recuperou fortemente na sessão de quinta-feira à medida que os investidores reavaliaram as expectativas sobre os futuros aumentos...
Índices europeus seguem em terreno positivo Dados sobre a inflação do relatório do PCE nos EUA Os mercados europeus...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em alta. O S&P 500 subiu 1,99%, o Nasdaq saltou 2,68% enquanto o Dow Jones...
