Ações da Altri desvalorizam, depois da empresa ter apresentado os seus resultados trimestrais
A bolsa portuguesa começou as negociações desta sessão de sexta-feira com ganhos ligeiros, no entanto, os vendedores voltaram...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A bolsa portuguesa terminou a sessão de hoje em terreno positivo, somando quase 2% perto dos 6.301,90 pts. A tendência de alta na bolsa portuguesa...
Às 15h30, foi divulgado o relatório da EIA sobre os inventários de gás natural dos EUA. O gás armazenado aumentou 80...
As critpmoedas estão a registar novamente fortes perdas durante esta sessão. - A bitcoin mantém-se abaixo da marca dos 30.000...
A Nvidia é um dos maiores fabricantes mundiais de chips e placas gráficas. A empresa apresentou um relatório trimestral bastante sólido,...
A economia dos EUA contraiu 1,5% no primeiro trimestre, após uma expansão de 6,9% no período de três meses anterior,...
As acções do Twitter (TWTR.US) estão a valorizar mais de 5,0% durante o pré-mercado depois de ter sido um novo documento fornecido...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 testa 14.000 pts RWE (RWE.DE) assina contrato de fornecimento de GNL com a Sempra (SRE.US) Os...
