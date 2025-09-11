Oportunidades de negociação - USD/CAD
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus acabam por devolver os ganhos iniciais DE30 volta a recuar, depois de ter testado a zona dos 14.000 pts Ações...
O dólar neozelandês está a registar um dos melhores desempenhos desta sessão, na sequência da decisão do RBNZ...
Índices europeus seguem em terreno negativo Minutas da última reunião da FOMC serão divulgadas hoje às...
Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa. O S&P 500 caiu 0,81%, o Nasdaq caiu 2,35% e...
A sessão de hoje está a ser marcada pelo sentimento positivo no mercado nacional, apesar da deterioração do sentimento geral...
Os principais índices de Wall Street continuam a descer à medida que os dados decepcionantes do PMI de hoje e os números das vendas...
Hoje, os investidores tiveram leituras fracas dos EUA, que aprofundaram os receios de estagflação. A S&P Global US Manufacturing...
A Nvidia (NVDA.US) apresenta o seu relatório fiscal trimestral do primeiro trimestre a 25 de Maio de 2022 após o fecho do mercado. Os laços...
