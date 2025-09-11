Resumo de Commodities (25.03.2025) - Petróleo, Gás Natural, Milho, Cacau
Petróleo Donald Trump anunciou a imposição de uma tarifa de 25% sobre os países que decidirem importar petróleo...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Confiança do Consumidor do CB dos EUA - Real: 92,9 (Previsão: 94, Anterior: 98,3, Revisado: 100,1) As expectativas médias de inflação...
A prata sobe mais de 2% hoje, enquanto o ouro avança 0,5% e o dólar americano enfraquece ligeiramente, apesar dos rendimentos dos títulos...
Fatos: A principal tendência no AUDCAD continua sendo de queda O preço atingiu o limite superior da estrutura 1:1 Opinião:...
Os contratos futuros do Índice de Volatilidade CBOE VIX (VIX) estão sendo negociados em queda de 0,5% hoje, atingindo níveis vistos...
A instabilidade política na Turquia durante o mandato de Erdoğan tem tido vários momentos marcantes, mas podemos dizer que se intensificaram...
Os futuros dos EUA operam em baixa nesta terça-feira, após registrar ganhos na segunda-feira, impulsionados por relatórios que sugerem...
Situação geral do mercado As ações europeias operam em alta na sessão de hoje, após a divulgação...
06h00 – Clima Empresarial Ifo da Alemanha (março): Índice de Clima Empresarial Ifo: 86,7 (real) | 86,7 (projeção)...
O iene japonês se fortaleceu nesta terça-feira, fazendo o USD-JPY recuar de uma máxima de três semanas próxima de 151,00,...
O calendário econômico de hoje traz dados sobre o sentimento empresarial da Alemanha, o setor imobiliário dos EUA e índices...
Ações chinesas lideram quedas na Ásia, com índice de tecnologia de Hong Kong caindo até 3,8%, sua maior queda em...
O S&P 500 subiu 1,5%, alcançando 5718,7, o Nasdaq 100 avançou 1,9%, indo para 19894,82, e o Dow Jones Industrial Average ganhou 1,1%,...
Presidente Donald Trump Anuncia Acordo Imediato de Minerais Críticos entre os EUA e a Ucrânia, Explora Propriedade de Usinas de Energia O...
O que parecia um movimento quase exclusivo do mercado norte-americano na era GameStop cruzou o Atlântico. Desta vez, algumas das ações...
Wall Street sobe com o início da nova semana de negociações. O US100 está atualmente com alta de 1,5%, enquanto o US500 sobe...
Fatos: A falta de publicações importantes esta semana pode permitir uma possível recuperação no mercado de ações. A...
Goldman Sachs rebaixa Super Micro Computer para "Vender" Tesla busca aprovação chinesa para recursos avançados...
13h45 (horário de Brasília), Estados Unidos – Dados de PMI de março: PMI Industrial S&P Global: 49,8 (real) vs 51,9...
