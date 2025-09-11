Abertura do Mercado Americano: Wall Street abre em baixa antes do discurso de Powell
Mercado americano abre em baixa Discursos de Lagarde do BCE e de Powell da FED O Snap (SNAP.US) emitiu um aviso de...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O PMI de Manufactura dos EUA diminuiu para 57,5 em Maio de 59,2 em Abril, abaixo das previsões de 57,9, segundo estimativas preliminares; O PMI...
Notícias que envolvem o setor tecnológico O CEO da Meta Platforms, Mark Zuckerberg, salientou a direcção da empresa para...
A empresa tecnológica Snap Inc. emitiu ontem uma declaração preocupante, parte da qual foi enviada para a Comissão de Títulos...
Índices europeus seguem em baixa DE30 testa a marca dos 14.000 pts Daimler Truck pretende adquirir cerca de 10% da Manz Os...
A libra esterlina teve um desempenho relativamente positivo nas primeiras horas das negociações de hoje. No entanto, a situação...
Os índices PMIs para Maio de França e Alemanha foram divulgados esta manhã às 8:15 da manhã e às 8:30 da manhã....
EURUSD tem vindo a recuperar em alta nos últimos dias, com a ajuda das recentes declarações de vários membros do BCE. Os membros...
