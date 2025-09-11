Gráfico do dia - EURUSD (24.05.2022)
EURUSD tem vindo a recuperar em alta nos últimos dias, com a ajuda das recentes declarações de vários membros do BCE. Os membros...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus seguem no vermelho Destaque para as publicações dos índices PMIs de Maio na Europa e EUA Declarações...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em alta. O S&P 500 a ganhou 1,86%, o Dow Jones subiu 1,98% e o Nasdaq subiu...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par cambial USDJPY. O banco recomenda a colocação de uma ordem pendente...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial NZDUSD. O banco recomendou entradas longas com os seguintes pontos: Entrada:0.6470 Target:0.6675 Stop:...
Há duas semanas o par EUR/USD atingiu novos mínimos deste ano, perto dos 1.035. No entanto, os compradores têm conseguido recuperar...
Bitcoin voltar a testar uma importante zona de suporte Volume On-chain está em mínimos dos últimos meses Os países do...
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
índices europeus seguem em terreno positivo DE30 continua com dificuldades em ultrapassar a marca dos 14,240 pts A Siemens...
índices europeus seguem em terreno positivo DE30 continua com dificuldades em ultrapassar a marca dos 14,240 pts A Siemens...
