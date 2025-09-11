Última hora: EURUSD reage em alta após
O Euro está a recuperar face ao dólar, na sequência dos comentários de Lagarde que estão a alimentar a força do...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O Euro está a recuperar face ao dólar, na sequência dos comentários de Lagarde que estão a alimentar a força do...
O Euro está a recuperar face ao dólar, na sequência dos comentários de Lagarde que estão a alimentar a força do...
O dólar australiano é uma das principais moedas a registar o melhor desempenho durante esta manhã. As eleições parlamentares...
O dólar australiano é uma das principais moedas a registar o melhor desempenho durante esta manhã. As eleições parlamentares...
O início das negociações desta segunda-feira está a ser marcado pelo sentimento de risk-on nos mercados, com os índices...
O início das negociações desta segunda-feira está a ser marcado pelo sentimento de risk-on nos mercados, com os índices...
Índices europeus seguem em terreno positivo Divulgação do índice IFO na Alemanha em destaque Calendário...
Índices europeus seguem em terreno positivo Divulgação do índice IFO na Alemanha em destaque Calendário...
Índices asiáticos estiveram a ser negociados de forma mista no início desta nova semana. O Nikkei subiu 0,6%, S&P/ASX...
Índices asiáticos estiveram a ser negociados de forma mista no início desta nova semana. O Nikkei subiu 0,6%, S&P/ASX...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 testa os níveis de Fibonacci nos 50%, perto dos 14.100 pts Telefonica...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 testa os níveis de Fibonacci nos 50%, perto dos 14.100 pts Telefonica...
A publicação das vendas a retalho do Reino Unido para Abril esta manhã acabou por ser uma surpresa positiva. Apesar das vendas...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador