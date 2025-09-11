Gráfico do dia - GBPCHF (20.05.2022)
A publicação das vendas a retalho do Reino Unido para Abril esta manhã acabou por ser uma surpresa positiva. Apesar das vendas...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices europeus estão a tentar recuperar das quedas da última sessão, no último dia de negociações...
Índices europeus seguem em terreno positivo Vendas a retalho no Reino Unido caem menos do que se esperava durante o mês de Abril Produção...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em terreno negativo, mas a magnitude das quedas foi muito menor do que no dia anterior....
As ações da Under Armour (UA.US) caíram mais de 10,0% na quinta-feira, depois que o Morgan Stanley rebaixou as ações...
Credit Suisse deu uma recomendação para o par EURUSD. O banco recomenda uma posição short no par nos seguintes...
O Índice de Manufatura do Fed da Filadélfia nos EUA caiu para 2,6 em maio, o nível mais baixo desde junho de 2020, e bem abaixo das...
Bolsas dos EUA abriram em baixa Fraco Philly Fed de Filadélfia e pedidos de desemprego Ações da Kohl (KSS.US) sob...
O número de americanos a pedirem subsídio de desemprego foi de 0,218 milhões na semana encerrada em 14 de maio, em comparação...
Na quinta-feira, o índice líder alemão continuou as quedas de ontem. Gráfico D1 O DE30 continua seu movimento descendente...
Principais conclusões das minutas do BCE de abril: Os decisores políticos expressaram amplamente preocupação com os altos...
