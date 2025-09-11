ABERTURA DO MERCADO AMERICANO -18/05/22
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A taxa de inflação anual do Canadá aumentou para 6,8% em Abril em comparação com os 6,7% registados em Fevereiro e ficou...
US500 Vamos começar por analisar o gráfico do US500. Através do período de tempo diário (D1), podemos ver que o índice...
Índices europeus seguem mistos DE30 perdeu alguma força, depois de ter ultrapassado acima dos níveis de Fibonacci nos 50% UniCredit...
Os dados sobre a inflação do Reino Unido foram divulgados esta manhã às 7:00 da manhã. A inflação, segundo...
Índices europeus seguem em terreno negativo Espera-se que os dados de Abril sobre a inflação no Canadá se mantenham...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem com grandes ganhos. O S&P 500 subiu 2,02%, o Dow Jones subiu 1,34% e...
Os índices europeus das blue chips estão a ser negociados em baixa no início das negociações de hoje, com o índice...
Durante esta sessão o dólar americano está a desvalorizar em relação às principais moedas (fx majors). O par...
