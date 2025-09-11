Euro e Libra beneficiam das quedas no dólar americano
Durante esta sessão o dólar americano está a desvalorizar em relação às principais moedas (fx majors). O par...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As acções da Walmart (WMT.US) caíram quase 9% durante esta sessão de terça-feira depois da empresa norte-americana ter...
A produção industrial nos EUA aumentou 1,10% em Abril, após um aumento de 0,9% em Março e acima do consenso do mercado de...
Petróleo Estima-se que a OPEP + não consiga entregar 2,5-3,0 milhões de barris por dia, apesar de um aumento...
Os dados sobre as vendas a retalho dos EUA para Abril foram divulgados às 13:30. O relatório saiu ligeiramente abaixo das expectativas...
O Grupo Thales é um conglomerado francês conhecido pelas suas participações nas indústrias de defesa e infra-estruturas...
O par EURUSD continua a recuperar parte das recentes quedas e voltou a posicionar-se acima da marca dos 1,05. O euro está a valorizar mais de 1%...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 ultrapassa acima da zona de resistência nos 14.100 pts Ações...
