Gráfico do dia - AUDCHF (17.05.2022)
O dólar australiano lidera os ganhos entre as principais moedas. O AUD recuperou depois de terem sido divulgadas as minutas da última reunião...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O dólar australiano lidera os ganhos entre as principais moedas. O AUD recuperou depois de terem sido divulgadas as minutas da última reunião...
A bolsa portuguesa está a ser negociada em terreno positivo, valorizando mais de 1% e consegue acompanhar a tendência geral dos pares europeus. O...
Índices europeus seguem em terreno positivo Dados sobre as vendas a retalho nos EUA no topo da agenda para o dia de hoje Declarações...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em baixa. O S&P 500 caiu 0,39%, o Nasdaq caiu 1,20% e o Russell 2000 caiu...
O preço do trigo subiu acentuadamente durante esta sessão de segunda-feira, depois da Índia ter limitado as exportações...
A sessão de hoje está a ser relativamente calma no mercado cambial. No par EUR/USD, depois das fortes quedas que registou na última...
MUFG emitiu uma recomendação para negociar o par AUDJPY. O banco recomenda entradas curtas no par cambial AUD/JPY nos seguintes valores: Entrada:...
Bitcoin testa a zona de suporte nos $29.000. O volume total do token Ethereum, em stacking para ETH 2.0 atingiu novos máximos históricos...
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
