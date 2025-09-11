Oportunidade de negociação - USD/JPY
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As acções do Twitter (TWTR.US) estão hoje a cair mais de 18% no pré-mercado, depois de Elon Musk ter dito que a compra da empresa...
As acções do Twitter (TWTR.US) estão hoje a cair mais de 18% no pré-mercado, depois de Elon Musk ter dito que a compra da empresa...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 volta a testar a marca dos 13.880 pts Deutsche Telekom (DTE.DE) apresenta os seus resultados...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 volta a testar a marca dos 13.880 pts Deutsche Telekom (DTE.DE) apresenta os seus resultados...
A queda do projeto Luna tornou-se um dos maiores acontecimentos no mercado das criptomoedas. O projecto perdeu quase 99% da sua valorização...
A queda do projeto Luna tornou-se um dos maiores acontecimentos no mercado das criptomoedas. O projecto perdeu quase 99% da sua valorização...
O ouro atingiu mínimos dos últimos três meses na sexta-feira e aproxima-se de marcar a quarta semana consecutiva de quedas. As...
O ouro atingiu mínimos dos últimos três meses na sexta-feira e aproxima-se de marcar a quarta semana consecutiva de quedas. As...
Índices europeus seguem em terreno positivo Produção industrial na Zona euro Índice de confiança dos consumidores...
Índices europeus seguem em terreno positivo Produção industrial na Zona euro Índice de confiança dos consumidores...
A bolsa portuguesa está a ser negociada em terreno positivo durante a abertura do mercado europeu. O PSI volta a testar a zona dos 5698 pts e valoriza...
A bolsa portuguesa está a ser negociada em terreno positivo durante a abertura do mercado europeu. O PSI volta a testar a zona dos 5698 pts e valoriza...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem de forma mista. O S&P 500 caiu 0,13%, o Dow Jones caiu 0,33%, enquanto que...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem de forma mista. O S&P 500 caiu 0,13%, o Dow Jones caiu 0,33%, enquanto que...
O par USDCHF atingiu a sua paridade pela primeira vez desde Dezembro de 2019, apoiado pela divergência entre as políticas monetárias...
O par USDCHF atingiu a sua paridade pela primeira vez desde Dezembro de 2019, apoiado pela divergência entre as políticas monetárias...
O par USDJPY caiu mais de 200 pips esta quinta-feira, afastando-se ainda mais dos máximos dos últimos 20 anos, uma vez que as yields da dívida...
O par USDJPY caiu mais de 200 pips esta quinta-feira, afastando-se ainda mais dos máximos dos últimos 20 anos, uma vez que as yields da dívida...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador