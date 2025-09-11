🌐 Visão Semanal 24/03/2025
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os futuros dos EUA operam em alta após uma sessão mista na sexta-feira, caracterizada por alta volatilidade devido ao vencimento simultâneo...
Ganhos retornam à Europa com comentários sobre flexibilidade nas tarifas Produção manufatureira alemã...
As ações da Bayer (BAYN.DE) caem cerca de 7% no início desta semana após a empresa receber um novo veredito desfavorável...
O mercado de ações europeu iniciou a nova semana em alta, recuperando parte da correção recente. O comentário de sexta-feira...
06h00 – Zona do Euro – Dados do PMI de março: PMI Composto HCOB da Zona do Euro: atual 50,4; previsão 50,8; anterior...
06:30 AM BRT, Reino Unido - Dados do PMI de Março: PMI Composto S&P Global: 52,0 (previsão: 50,3 | anterior: 50,5) PMI...
05:15 AM BRT, França PMI Composto HCOB: 47,0 (anterior: 45,1) PMI de Serviços HCOB: 46,6 (previsão: 46,3 | anterior:...
A semana dos bancos centrais chegou ao fim, mas dados importantes continuarão sendo divulgados nos próximos dias. A segunda-feira será...
"A meta de inflação pode ser atingida mais cedo do que as últimas projeções indicavam", comentou Piero Cipollone,...
Na sexta-feira, Wall Street fechou em alta, apesar das perdas acentuadas na abertura. O Nasdaq se recuperou significativamente (+0,52%), enquanto o...
Os índices dos EUA recuperaram a maior parte das perdas da abertura de hoje. O Nasdaq opera estável, o Dow Jones recua 0,1%, o S&P 500...
O iShares China Large Cap ETF é um fundo de índice projetado para acompanhar o desempenho do FTSE China 50 Index, composto pelas 50 maiores...
As ações de Big Tech voltam a subir na metade da sessão desta sexta-feira, ajudando os índices norte-americanos a saírem...
"Está tudo apontando para um corte em abril", disse Yannis Stournaras, membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), à Econostream. Os...
As ações da Boeing (BA.US) dispararam mais de 5% após a empresa vencer um contrato estratégico do Pentágono para um...
📉 Prévia da Confiança do Consumidor da Zona do Euro: Resultado: -14,5 Esperado: -13,0 Anterior: -13,6
O dólar americano continua se fortalecendo hoje, com o par EURUSD em queda de quase 0,3%. Em 21 de março, vários membros do Federal...
Os mercados acionários dos EUA recuam na última sessão da semana, com os índices Dow Jones 30, S&P 500 e Nasdaq 100 caindo...
Esta semana, o principal evento foi a conferência do FOMC e o discurso de Jerome Powell. O Federal Reserve destacou o alto nível de incerteza...
