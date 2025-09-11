BREAKING: USD weakens slightly after claims and PPI data
Cerca de 203 mil americanos a inscreveram-se para a obtenção dos subsídios de desemprego, na semana que terminou a 7 de Maio,...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Cerca de 203 mil americanos a inscreveram-se para a obtenção dos subsídios de desemprego, na semana que terminou a 7 de Maio,...
Cerca de 203 mil americanos a inscreveram-se para a obtenção dos subsídios de desemprego, na semana que terminou a 7 de Maio,...
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰
Upstart Holdings release Q1 earnings report on Monday Q1 results turned out to be better-than-expected Disappointing guidance sent...
Upstart Holdings divulgou os seus resultados na segunda-feira Os resultados do 1º trimestre revelaram-se melhores do que se esperava Decepcionante...
Índices europeus voltam a recuar DE30 testa a marca dos 13.500 pts Resultados trimestrais da Merck, HeidelbergCement e Siemens Os...
Índices europeus voltam a recuar DE30 testa a marca dos 13.500 pts Resultados trimestrais da Merck, HeidelbergCement e Siemens Os...
As preocupações sobre a estabilidade dos mercados globais, bem como a condição da economia global, têm apoiado a recuperação...
As preocupações sobre a estabilidade dos mercados globais, bem como a condição da economia global, têm apoiado a recuperação...
O relatório do PIB do Reino Unido para Março foi divulgado hoje às 7:00 da manhã e acabou por se revelar uma grande desilusão....
O relatório do PIB do Reino Unido para Março foi divulgado hoje às 7:00 da manhã e acabou por se revelar uma grande desilusão....
O USDT, é a maior stablecoin do mercado das criptomoedas, mas está hoje a perder a sua correlação com o dólar americano,...
O USDT, é a maior stablecoin do mercado das criptomoedas, mas está hoje a perder a sua correlação com o dólar americano,...
Mercados europeus voltam a reagir em baixa Relatório do IPP de Abril nos EUA será divulgado às 13:30 A...
Mercados europeus voltam a reagir em baixa Relatório do IPP de Abril nos EUA será divulgado às 13:30 A...
Os índices norte-americanos retomaram as quedas ontem, com todos os principais índices de Wall Street a terminarem as negociações...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador