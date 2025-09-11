Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 12/05/2022
Os índices norte-americanos retomaram as quedas ontem, com todos os principais índices de Wall Street a terminarem as negociações...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices norte-americanos retomaram as quedas ontem, com todos os principais índices de Wall Street a terminarem as negociações...
A taxa de inflação anual nos EUA abrandou para 8,3% em Abril, mas mantém-se em máximos dos últimos 40 anos. e ficou...
A Bitcoin voltou a posicionar-se abaixo do nível psicológico dos 30.000 dólares e está a tentar recuperar perto dessa zona....
Relatório do Departamento de Energia dos EUA causou alguns movimentos no mercado do petróleo, uma vez que os inventários de Crude e...
Os dados sobre a inflação voltaram a pressionar novamente o sentimento do mercado. Os analistas esperavam que os dados de hoje pudessem mostrar...
O tão aguardado relatório do IPC americano referente ao mês de Abril foi divulgado no início desta tarde, o crescimento dos...
US500 Vamos começar por analisar o gráfico do US500. Através do período de tempo diário (D1), podemos ver que...
A Criptomoeda Luna caiu mais 75% dum dia para o outro. Este é um dos mais espectaculares crashes na história do mercado dos criptoativos...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 tenta ultrapassar a marca dos 13.600 pts Ações da Bayer...
