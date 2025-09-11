Cripto ativos: Mercado das criptomoedas continua a recuar
Bitcoin atinge mínimos dos últimos 3 meses O número de "whales" em BTC está a diminuir Luna desvaloriza mais...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O início da invasão russa na Ucrânia desencadeou uma recuperação do preço do ouro, mas foi apenas de curto prazo....
O preço da Bitcoin tem vindo a cair durante o fim-de-semana, e durante esta sessão a criptomoeda esteve a ser negociada em valores de Julho...
A temporada de earnings em Wall Street está a chegar ao fim. A maioria das grandes empresas americanas já apresentaram os seus resultados...
Esta semana, não perca: 2ª a 5ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Índices europeus seguem em baixa DE30 continua a ser negociado em baixa Ações da Infineon (IFX.DE) reagem em baixa, apesar...
A bolsa portuguesa está a ser negociada em baixa no início das negociações desta segunda-feira e volta a testar os mínimos...
O dólar americano continua a valorizar, à medida que o sentimento no mercado continua a deteriorar-se. O índice do dólar ultrapassou...
