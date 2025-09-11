Calendário económico: Espera-se uma chamada
Índices europeus seguem em baixa Índice Sentix na Zona euro Inventários grossistas nos EUA Relatório do...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
- Os índices asiáticos estiveram a ser negociados em baixa esta madrugada. O Nikkei caiu 2,35%, S&P/ASX 200 caiu 1,2% e o Kospi caiu 1,35%....
A decisão do FOMC já foi aprovada e forneceu alguma clareza sobre o futuro caminho da política monetária dos EUA. No entanto,...
Bolsas dos EUA abriram em baixa NFP acima das expectativas Under Armour (UAA.US) despenca com perspectiva fraca Os índices dos...
O Nasdaq, índice de tecnologia US100 quebrou abaixo do nível de suporte chave de 13.000 pts, que foi testado várias vezes nos últimos...
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰
A economia dos EUA adicionou 428 mil empregos em abril, em comparação com o aumento de 431 mil em março e acima das expectativas do...
Os relatórios do mercado de trabalho americano e canadiano serão divulgados simultaneamente às 13:30. A atenção do mercado...
O mercado de criptomoedas teve uma volatilidade muito elevada nos últimos dias, a venda desencadeou preocupações sobre o risco...
Os mercados bolsistas europeus negoceiam em baixa DE30 invalida o padrão de cabeça e ombros invertido CEO do Commerzbank...
