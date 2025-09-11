Oportunidade de negociação - EUR/CHF
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Uma vez que chegou a primeira sexta-feira de um novo mês, chegou o momento de divulgar os dados de emprego dos EUA. O relatório de Abril pode...
Uma vez que chegou a primeira sexta-feira de um novo mês, chegou o momento de divulgar os dados de emprego dos EUA. O relatório de Abril pode...
Os mercados europeus abrem em baixa Dados de Abril sobre empregos dos EUA e Canadá Discursos de Williams e Bostic...
Os mercados europeus abrem em baixa Dados de Abril sobre empregos dos EUA e Canadá Discursos de Williams e Bostic...
Os índices dos EUA caíram ontem, apagando todos os ganhos pós-FOMC. O S&P 500 caiu 3,56%, o Dow Jones baixou 3,12% e o Nasdaq...
Os índices dos EUA caíram ontem, apagando todos os ganhos pós-FOMC. O S&P 500 caiu 3,56%, o Dow Jones baixou 3,12% e o Nasdaq...
As criptomoedas estão a ser negociadas em baixa esta quinta-feira, apesar dos fortes ganhos registados na última sessão. O sentimento...
As criptomoedas estão a ser negociadas em baixa esta quinta-feira, apesar dos fortes ganhos registados na última sessão. O sentimento...
O preço das acções da Palantir Technologies têm vindo a desvalorizar fortemente ao longo dos últimos...
O preço das acções da Palantir Technologies têm vindo a desvalorizar fortemente ao longo dos últimos...
Os preços do crude WTI subiram mais de 3,5% depois do Presidente Biden ter anunciado que os Estados Unidos tencionam comprar 60 milhões de...
Os preços do crude WTI subiram mais de 3,5% depois do Presidente Biden ter anunciado que os Estados Unidos tencionam comprar 60 milhões de...
Os principais índices de Wall Street estão a ser negociados sob pressão esta quinta-feira, com o rally induzido pela Fed a perder...
Os principais índices de Wall Street estão a ser negociados sob pressão esta quinta-feira, com o rally induzido pela Fed a perder...
O Banco de Inglaterra anunciou hoje a sua decisão de política monetária às 12:00 horas. O Banco decidiu aumentar as taxas de...
O Banco de Inglaterra anunciou hoje a sua decisão de política monetária às 12:00 horas. O Banco decidiu aumentar as taxas de...
Cerca de 200 mil registaram-se nos centros de emprego para a obtenção dos subsídios na semana que terminou a 30 de Abril. Entretanto,...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador