Resumo diário: Fed anuncia aumentos sobre as taxas de juro em 50 pts base e UE avança com embargo ao petróleo russo
A Fed fornece a primeira subida da taxa de 50 pontos base em 22 anos QT a começar em Junho ao ritmo de 47,5 mil milhões de...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Fed está consciente de que a inflação é demasiado elevada e causa dificuldades Os lockdowns contra a...
A decisão da reunião da FOMC, há muito esperada, acaba de ser anunciada. Sem surpresas, a decisão saiu em linha com as expectativas...
As acções da Uber Technologies estão hoje a ser negociadas em baixa esta sessão, apesar dos resultados positivos apresentados...
O dólar americano está a ser negociado em baixa contra as principais moedas a menos de uma hora antes da decisão da reunião...
Advanced Micro devices negocia em alta após ganhos do primeiro trimestre Grande parte do ganhos inciais já desapareceram A...
Os investidores de petróleo estiveram atentos hoje às notícias que têm saído da Europa, depois de ter sido aprovado o...
Embora os investidores estejam a aguardar pela decisão da reunião da FOMC logo à tarde (19:00), isso não significa que...
Ações da Lyft caem mais de 25% durante o "pre-market" Os lucros inesperados referentes ao 1º trimestre não...
O relatório do ADP sobre a variação no emprego do mês de Abril foi divulgado hoje às 13:15. O relatório do ADP...
