Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O ouro e outros metais preciosos estão em queda hoje, em um dia marcado pelo aumento no volume e na volatilidade, característicos da Triple...
Ações recuam com tarifas de abril se aproximando Tesla mostra resiliência, enquanto Musk pede aos funcionários que mantenham...
🎥 Já ao vivo! Acompanhe Nilson Dias e Emanoelle Santos da XTB Latam em sua análise diária dos principais ativos das bolsas internacionais,...
9:30 AM BRT, Canadá - Índice de Preço de Novas Habitações para Fevereiro: real 0,1% MoM; previsão 0,0% MoM;...
Os futuros dos Estados Unidos operam em baixa após a divulgação de dados econômicos mistos. As solicitações iniciais...
As ações do International Airlines Group (IAG.UK) estão caindo quase 2% durante a sessão de hoje, após um incêndio...
Fatos: O MACD segue em tendência de baixa após um cruzamento negativo, com divergência baixista também observada no RSI Um...
Os mercados acionários europeus estão inclinados para o lado negativo hoje, com a maioria dos principais índices no vermelho. Airbus...
Resumo – Petróleo fecha semana com ganhos apesar de queda pontual na sexta-feira Os preços do petróleo recuaram levemente...
As bolsas asiáticas operam em queda nesta sexta-feira, com destaque para o setor de tecnologia em Hong Kong, que recua cerca de 3%, e o índice...
O S&P 500 (US500) sobe 0,51%, sendo negociado a 5.718,7 pontos, enquanto o Nasdaq 100 (US100) avança 0,54%, para 19.894,82 pontos. O Dow...
De acordo com relatos da Bloomberg, a Apple decidiu fazer mudanças entre os executivos responsáveis pelo desenvolvimento da Siri. Mike Rockwell,...
Em um recente discurso em Calgary, o governador do Banco do Canadá, Tiff Macklem, alertou que os riscos inflacionários decorrentes da disputa...
O Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, usou uma aparição no Fox News para recomendar que o público comprasse...
Fatos: O AUDNZD subiu acima de 1.092 por três dias consecutivos, interrompendo sua tendência de queda. O RSI permanece próximo...
EIA Natural Gas Change BCF Actual 9B (Forecast 5B, Previous -62B) NATGAS slightly drops after publication, indicating an unexpected rise in inventories. ___ O...
Os índices de Wall Street sobem; o US500 ganha quase 0,9% – Meta Platforms (META.US) lidera entre as grandes empresas de tecnologia. Os...
Vendas de Casas Existentes nos EUA: Real 4,26M (Previsão 3,95M, Anterior 4,08M) A taxa de crescimento foi de 4,2% em relação ao...
Situação geral do mercado: Os mercados europeus estão em sua maioria em queda durante a sessão de negociação...
Os preços do OURO estão sendo pressionados hoje pela força do dólar dos EUA (o índice USDIDX sobe quase 0,5%). O ouro...
