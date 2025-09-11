Webinar - Melhores pares de FX para maio
⏰ 21:30 Com José Lagarto, co-fundador da 4xSimple
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
⏰ 21:30 Com José Lagarto, co-fundador da 4xSimple
A bolsa portuguesa terminou a sessão de hoje em terreno positivo, valorizando pouco mais de 0,3%. As ações do BCP.PT voltaram a...
A bolsa portuguesa terminou a sessão de hoje em terreno positivo, valorizando pouco mais de 0,3%. As ações do BCP.PT voltaram a...
Os preços do gás natural (NATGAS) dos EUA estão a subir novamente, desta vez, devido à desaceleração do crescimento...
Os preços do gás natural (NATGAS) dos EUA estão a subir novamente, desta vez, devido à desaceleração do crescimento...
- Os resultados trimestrais da AMD serão divulgados hoje, após o fecho da sessão em Wall Street - As expectativas apontam um aumento...
- Os resultados trimestrais da AMD serão divulgados hoje, após o fecho da sessão em Wall Street - As expectativas apontam um aumento...
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰
No início da sessão europeia, foram divulgados 3 indicadores económicos sobre a economia europeia: os dados do mercado de trabalho...
No início da sessão europeia, foram divulgados 3 indicadores económicos sobre a economia europeia: os dados do mercado de trabalho...
Ações da Mercedes caem, da BMW sobem e da Stellantis também sobem após decisão de venda da joint venture alemã...
Ações da Mercedes caem, da BMW sobem e da Stellantis também sobem após decisão de venda da joint venture alemã...
O dólar americano continua a pressionar os majors, mesmo com a recente valorização do dólar australiano, que está a...
O dólar americano continua a pressionar os majors, mesmo com a recente valorização do dólar australiano, que está a...
O par AUDNZD continua a valorizar e atingiu o nível mais alto desde Julho de 2018, ultrapassando os máximos de Agosto de 2020. O dólar...
O par AUDNZD continua a valorizar e atingiu o nível mais alto desde Julho de 2018, ultrapassando os máximos de Agosto de 2020. O dólar...
Feriados na China, Japão, Índia, Turquia e Polónia As ações em Hong Kong caíram fortemente com o retomar...
Feriados na China, Japão, Índia, Turquia e Polónia As ações em Hong Kong caíram fortemente com o retomar...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador