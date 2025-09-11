DE30: Índices europeus começam o novo mês com o pé esquerdo
Índices europeus voltam a cair DE30 tenta recuperar junto da zona de suporte nos 13.900 pts Ações da Adler Group...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A bolsa portuguesa está a ser negociada em terreno negativo, registando fortes quedas (-2%). O fraco desempenho do setor energético está...
Os futuros dos EUA estão a ser negociados de forma estável durante a sessão europeia. No entanto, o US 500 poderá tornar-se...
Índices europeus seguem estáveis Índice ISM industrial de Abril Dados finais dos índices PMIs na Europa Os...
Os índices asiáticos estiveram a ser negociados de forma mista esta madrugada. O Nikkei subiu 0,2%, o S&P/ASX 200 caiu 1,2% e o...
Os resultados trimestrais das 2 gigantes petrolíferas americanas - Chevron e Exxon Mobil - foram divulgados hoje da abertura da sessão de...
Core PCE prices in the US which exclude food and energy fell to 0.3% month-over-month in March, following 0.4% gain in February and in line with...
O índice subjacente do PCE nos EUA, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu cerca de 0,3% M/M em março, após...
As acções da Amazon (AMZN.US) estão a cair mais de 10,0%, durante o pre-market, depois da empresa ter divulgado os seus resultados...
Índices europeus tentam recuperar DE30 head and shoulders invertido apoia o cenário de alta Ações...
