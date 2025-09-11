DE30 volta a dar sinais de recuperação
Índices europeus tentam recuperar DE30 head and shoulders invertido apoia o cenário de alta Ações...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus tentam recuperar DE30 head and shoulders invertido apoia o cenário de alta Ações...
As ações da GreenVolt (GVOLT.PT) têm vindo a registar um bom desempenho este ano, apesar de toda a incerteza instalada nos mercados,...
A pandemia provocada pelo coronavírus na China continua longe de ter terminado. Embora o número de novos casos diários tenha...
Esta manhã foram divulgados vários relatórios do PIB referentes ao primeiro trimestre dos países europeus. No entanto, o mais...
Índices europeus seguem em terreno positivo Relatório do PIB do 1º trimestre na Europa Relatório do PCE...
Os índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem em terreno positivo, apesar dos dados divulgados sobre o PIB dos EUA que mostraram...
A Bitcoin (BTC) beneficiou da melhoria do sentimento no mercado e do enfraquecimento do dólar americano. A BTC voltou a testar a barreira psicológica...
Para além da Amazon, a Apple também irá apresentar os seus resultados trimestrais. Mas quais são as expectativas dos investidores...
Amazon vai apresnetar os resultados do 1º trimestre após o fecho do mercado Espera-se que o crescimento das vendas esteja em...
