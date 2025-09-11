Antevisão aos resultados da Amazon
Amazon vai apresnetar os resultados do 1º trimestre após o fecho do mercado Espera-se que o crescimento das vendas esteja em...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A taxa de inflação anual na Alemanha subiu para 7,40% A/A em abril e atingiu máximos de 1992. Os analistas esperavam que a inflação...
A economia americana contraiu inesperadamente, cerca de 1,4% no primeiro trimestre de 2022, muito abaixo das previsões de mercado que...
As ações do Twitter (TWTR.US) subiram 5% antes da abertura do mercado depois que a Reuters informar que a gigante da mídia...
Índices europeus seguem em alta DE30 recupera junto da zona de suporte nos 13.800 pts Resultados trimestrais da HelloFresh...
O Riksbank surpreendeu os mercados hoje com uma subida inesperada de 25 pontos base. A taxa de juro de referência passou para 0,25% e acabou...
A decisão russa de suspender o gás natural para a Polónia e Bulgária suscitou preocupações de que a Rússia...
As bolsas europeias estão a ser negociadas em terreno positivo durante os primeiro minutos da sessão. No lado do mercado nacional, a bolsa...
Índices europeus começam as negociações em terreno positivo Destaque para os dados do PIB nos EUA e para os dados...
