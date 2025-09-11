USD manteve-se inalterado após a divulgação dos dados sobre os pedidos de bens duráveis
As novas encomendas de bens duráveis manufaturados dos EUA subiram 0,80% em relação ao mês anterior em março, depois...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As novas encomendas de bens duráveis manufaturados dos EUA subiram 0,80% em relação ao mês anterior em março, depois...
Microsoft divulgará resultados após o fecho da sessão nos EUA É esperado mais um trimestre de crescimento...
Índices europeus negociam em alta DE30 volta a subir acima de 14.000 pts Deutsche Boerse ganha após resultados do...
O Brent (OIL) está a ser negociado em alta durante o início das negociações de hoje, juntamente com outros ativos de risco....
Índices europeus registam perdas ligeiras no início das negociações desta sessão Dados de pedidos de bens...
Os índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 0,57%, o Dow Jones subiu 0,70% e o Nasdaq liderou...
As ações do Twitter (TWTR.US) subiram 5% antes da abertura do mercado depois que a Reuters informar que a gigante da mídia...
Durante esta tarde, o governador do Banco do Japão (BOJ), Kuroda, anunciou que o banco central deve continuar a sua flexibilização...
A sessão de hoje voltou a ser marcada pelo sentimento negativo nos mercados internacionais, onde a bolsa portuguesa terminou a sessão a perder...
