Bolsa portuguesa fecha a sessão em terreno negativo
A sessão de hoje voltou a ser marcada pelo sentimento negativo nos mercados internacionais, onde a bolsa portuguesa terminou a sessão a perder...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O dólar americano continua a ganhar terreno face aos majors durante esta sessão. Uma das razões por detrás desta valorização...
Durante a sessão de ontem, observámos fortes movimentações das cotações das empresas produtoras de urânio....
O índice PMI do setor industrial aumentou para 59,7 em Abril de 58,8 em Março, superando facilmente as previsões de 58,1, segundo...
A American Express é pioneira no mercado dos cartões de crédito dos EUA. As receitas da empresa aumentaram durante o primeiro trimestre...
Os dados sobre as vendas a retalho no Canadá referentes ao mês de Fevereiro foram divulgados às 13:30. O relatório acabou...
Índices europeus voltar a recuar esta sessão DE30 tenta retomar acima da marca dos 14.320 pts Ações da...
Durante esta sessão, o GBPUSD quebrou abaixo da marca dos 1,30, pela primeira vez desde Novembro de 2020. O par acabou por reagir à divulgação...
