Última hora: EURUSD desvaloriza, apesar dos resultados positivos sobre os PMIs na Europa
A divulgação dos índices PMIs dominam a sessão de hoje. Na europa, acabam de ser divulgados os PMIs das principais economias...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A divulgação dos índices PMIs dominam a sessão de hoje. Na europa, acabam de ser divulgados os PMIs das principais economias...
Índices europeus seguem em terreno negativo Revisões dos índices PMIs na Zona Euro e nos EUA Dados sobre as...
Os índices dos EUA voltaram a registar fortes quedas durante a sessão de ontem, com o sector tecnológico a liderar as perdas....
XTB CRYPTO SESSIONS 20 a 28 de abril Na próxima terça-feira não perca às 21:30 Trading de criptos para...
As ações da American Airlines (AAL.US) subiram acentuadamente esta quinta-feira depois de as perdas trimestrais da empresa terem ficado...
A cotação do NATGAS continua a registar quedas, depois de ter sido divulgado o relatório da EIA que apresentou uma subida dos inventários para...
A segunda volta das eleições presidenciais francesas terá lugar este domingo, no dia 24 de Abril. Apesar das probabilidades apontarem...
As ações da Tesla (TSLA.US) estiveram a valorizar quase 8% durante o "pre-market", depois da empresa ter apresentado os seus resultados...
A IBM apresentou os seus resultados referentes ao primeiro trimestre deste ano na terça-feira Resultados mistos em comparação...
Começaremos às 10h30⏰
