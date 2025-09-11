BOLETIM DIÁRIO - 20/03/2025
As ações nos Estados Unidos se beneficiaram e atingiram máximos após a última decisão da Reserva Federal (Fed)...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Reivindicações Iniciais de Seguro-Desemprego dos EUA: Real 223k (Previsão 224k, Anterior 220k) Índice de Negócios...
Taxa de Juros do BoE: 4,5% vs 4,5% esperado e 4,5% anterior Votação do MPC do BoE para manter taxas inalteradas: 8 vs 7 esperado e...
Hoje podemos ver que os futuros dos índices de Wall Street apagam grande parte do ganho de ontem, impulsionados pelo tom "dovish" do Fed...
O Banco da Inglaterra está praticamente certo de manter sua política inalterada em sua reunião de março. A inflação...
O número de empregos na Austrália caiu pela primeira vez em um ano, aumentando as expectativas do mercado para novos cortes de juros pelo...
05:30 AM BRT – Decisão da Taxa de Juros do Riksbank: Atual: 2,25%, Previsão: 2,25%. Anterior: 2,25% Apesar das...
"As fricções comerciais são prejudiciais ao crescimento global e ao bem-estar", afirmou Christine Lagarde em Bruxelas. Durante...
05:30 AM BRT – Decisão da Taxa de Juros do SNB: Atual: 0,25% Previsão: 0,25% Anterior: 0,50% Declaração...
Taxa de desemprego (janeiro): 4,4% vs. 4,4% esperado e 4,4% anterior Variação no emprego: 133 mil vs. 95 mil esperado e 107...
Wall Street fechou em alta ontem, pois o FOMC não trouxe surpresas negativas. Após a liquidação de terça-feira, o...
Os índices acionários dos EUA estão recuperando as perdas de ontem, apoiados em parte por uma declaração ligeiramente...
A economia continua, em geral, em boa forma. O Fed manteve as taxas de juros inalteradas, mas reduziu o ritmo de diminuição do balanço...
US100 sobe 1% hoje, comparado a um ganho de 0,5% antes da decisão, compensando em grande parte as perdas de ontem. Os índices dos EUA estão...
O Federal Reserve decidiu manter as taxas de juros inalteradas em 4,5%, em linha com a projeção de 4,5% em Wall Street. Os índices...
A varejista de utensílios de cozinha premium e móveis para casa Williams-Sonoma divulgou os resultados do quarto trimestre de 2024, superando...
Expectativas do Mercado para a Reunião do Fed As expectativas do mercado indicam claramente nenhuma mudança nas taxas de juros durante...
Sentimento em Wall Street melhora antes da decisão do Fed (18h GMT) e do discurso agendado do presidente Powell (18h30 GMT); futuros do DJIA (US30)...
Mudança nos Inventários de Petróleo Cru: +1,7 milhão de barris (esperado: +1,0 milhão de barris; anterior: +1,4 milhão...
