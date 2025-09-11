Última hora: Inventários de petróleo nos EUA caem inesperadamente
O relatório do Departamento de Energia dos EUA (EIA) acabou por provocar alguma volatilidade no mercado petrolífero. Os inventários...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A taxa de inflação anual do Canadá aumentou de 5,7% em Fevereiro para 6,70% em Março, ficando muito acima das expectativas...
Marine Le Pen, líder da extrema direita, irá provavelmente perder contra Emmanuel Macron no domingo. Estas notícias acabaram por servir...
As ações da Abbott Laboratories (ABT.US) caíram mais de 2,0% durante o "pre-market", apesar da empresa ter apresentado resultados...
A Tesla irá apresentar os seus resultados após o fecho da sessão de Wall Street O mercado espera que os earnings...
O euro reagiu positivamente em relação ao dólar americano depois de um dos membros do BCE, Kazaks, ter indicado que o programa QE...
Começaremos às 10h30⏰
Índices europeus seguem em alta Compradores começam a dar sinais de atividade no DE30 Vendas de automóveis europeus...
As ações da Netflix (NFLX.US) estão a desvalorizar hoje quase 25% durante o pré-mercado. Os resultados trimestrais divulgados...
