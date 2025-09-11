Índices europeus retomam as negociações esta terça-feira
Índices europeus retomam as negociações, depois do fim-de-semana prolongado devido à Páscoa Início...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O dólar australiano está a liderar os ganhos durante esta sessão, depois do RBA ter divulgado as minutas da última reunião....
Os índices europeus retomaram as negociações hoje, incluindo a bolsa de Lisboa que esteve encerrada desde sexta-feira devido ao período...
Índices europeus registam perdas ligeiras Dados sobre o mercado imobiliário do Canadá e dos Estados Unidos Resultados...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em baixa. O Dow Jones caiu 0,11%, o Nasdaq baixou 0,14% enquanto o S&P 500...
Análise técnica - Gráfico diário. Através do gráfico diário, conseguimos fazer uma leitura mais ampla...
Índices em Wall street começam a semana de forma mista S&P 500 reage em alta após a abertura do mercado Os resultados do...
Começaremos às 10h30⏰
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Durante esta manhã, os preços da Bitcoin (BTC) e do Ethereum (ETH) recuaram significativamente. A BTC esteve a desvalorizar quase 4%, mas...
A sessão de hoje está a ser bastante calma, uma vez que os mercados europeus permanecem fechados devido ao feriado da Páscoa. No mercado...
