Notícias mistas no mercado petrolífero
A sessão de hoje está a ser bastante calma, uma vez que os mercados europeus permanecem fechados devido ao feriado da Páscoa. No mercado...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A sessão de hoje está a ser marcada pelos novos ganhos no petróleo, com o WTI a subir cerca de 1%. A principal razão para...
Os mercados estão a retomar depois do longo fim-de-semana de Páscoa. Para além das manchetes que têm vindo a marcar a atualidade...
A maioria dos índices asiáticos estiveram a ser negociados em baixa esta madrugada. No entanto, o KOSPI e o índice da Nova Zelândia...
EURUSD caiu brevemente abaixo de 1.08 O preço do petróleo continua a subir Sentimento misto em Wall Street Durante...
Nike (NKE.US) stock rose over 4.5% on Thursday after JPMorgan said China-related headwinds could be easing up even amid new lockdown restrictions,...
As vendas a retalho aumentaram modestamente no mês passado, embora o aumento dos preços dos alimentos, gasolina e outros produtos básicos...
O preço da NATGAS quebrou acima de outra grande zona de resistência a 7,5 dólares , uma produção mais baixa e à...
O sentimento de consumidor da Universidade de Michigan para os EUA subiu de 59,4 em Março para 65,70 em Abril, acima das previsões de mercado...
O comunicado e a conferência do BCE foram muito pomposos, contrariamente às expectativas do mercado. Os investidores acreditavam que, devido...
Vendas a retalho nos EUA abaixo das expectativas Relatórios de ganhos mistos de grandes bancos Musk oferece-se para comprar Twitter...
