DE30 pressionado faz retest do canal descendente que quebrou em alta
Índices europeus comerciais mistos DE30 luta depois de sair do canal descendente Draegerwerk cai após os resultados preliminares...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices europeus comerciais mistos DE30 luta depois de sair do canal descendente Draegerwerk cai após os resultados preliminares...
Índices europeus comerciais mistos DE30 luta depois de sair do canal descendente Draegerwerk cai após os resultados preliminares...
Os mercados europeus deverão abrir em alta Decisão de taxa do BCE às 13:30 BST As vendas a retalho nos EUA deverão...
Os mercados europeus deverão abrir em alta Decisão de taxa do BCE às 13:30 BST As vendas a retalho nos EUA deverão...
Os índices dos EUA conseguiram quebrar uma série negativa e terminar a sessão de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 1,12%,...
Os índices dos EUA conseguiram quebrar uma série negativa e terminar a sessão de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 1,12%,...
Há dois grandes eventos agendados para hoje. Os investidores irão estar atentos ao anúncio da política monetária do...
Há dois grandes eventos agendados para hoje. Os investidores irão estar atentos ao anúncio da política monetária do...
As acções da Bed Bath & Beyond (BBBY.US) conseguiram recuperar todas as perdas iniciais causadas pelos fracos resultados trimestrais....
As acções da Bed Bath & Beyond (BBBY.US) conseguiram recuperar todas as perdas iniciais causadas pelos fracos resultados trimestrais....
O par cambial USDCAD está hoje a experimentar uma volatilidade crescente e regressa aos ganhos após algumas quedas. Durante a conferência,...
O par cambial USDCAD está hoje a experimentar uma volatilidade crescente e regressa aos ganhos após algumas quedas. Durante a conferência,...
O relatório do Departamento de Energia dos EUA causou alguns movimentos no mercado petrolífero. Os inventários de petróleo...
O relatório do Departamento de Energia dos EUA causou alguns movimentos no mercado petrolífero. Os inventários de petróleo...
O Banco do Canadá aumentou a sua taxa de juro de referência em 50bps para 1,0 %, como era esperado. É a segunda subida consecutiva...
O Banco do Canadá aumentou a sua taxa de juro de referência em 50bps para 1,0 %, como era esperado. É a segunda subida consecutiva...
As acções da BlackRock (BLK.US) subiram 0,30% antes da abertura, depois de o maior gestor de activos do mundo ter reportado lucros optimistas...
As acções da BlackRock (BLK.US) subiram 0,30% antes da abertura, depois de o maior gestor de activos do mundo ter reportado lucros optimistas...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador