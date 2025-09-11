Webinar especial com a Income Markets
🕤 21:30
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
🕤 21:30
A taxa de inflação anual nos EUA acelerou para 8,5% em Março de 2022, um nível não visto desde Dezembro de 1981, de...
A taxa de inflação anual nos EUA acelerou para 8,5% em Março de 2022, um nível não visto desde Dezembro de 1981, de...
O preço bruto do WTI aumentou mais de 6% durante o dia e conseguiu regressar acima da barreira psicológica a 100 dólares por barril,...
O preço bruto do WTI aumentou mais de 6% durante o dia e conseguiu regressar acima da barreira psicológica a 100 dólares por barril,...
Bolsa dos EUA abriu em alta Inflação do IPC dos EUA de acordo com as expectativas Subida das ações da Crowdstrike...
Bolsa dos EUA abriu em alta Inflação do IPC dos EUA de acordo com as expectativas Subida das ações da Crowdstrike...
Petróleo A Rússia deixa de divulgar dados sobre a produção e exportação de petróleo Empresas...
Petróleo A Rússia deixa de divulgar dados sobre a produção e exportação de petróleo Empresas...
O IPC americano para Março acaba de ser divulgado e mostrou uma aceleração maciça no crescimento dos preços à...
O IPC americano para Março acaba de ser divulgado e mostrou uma aceleração maciça no crescimento dos preços à...
Começaremos às 10h30💥
O USD ganha contra a maioria das principais moedas uma hora antes da divulgação dos dados-chave. A divulgação do relatório...
O USD ganha contra a maioria das principais moedas uma hora antes da divulgação dos dados-chave. A divulgação do relatório...
Os mercados bolsistas europeus negoceiam em baixa DE30 faz um novo teste aos 14.045 pts Deutsche Bank e Commerzbank caem...
Os mercados bolsistas europeus negoceiam em baixa DE30 faz um novo teste aos 14.045 pts Deutsche Bank e Commerzbank caem...
Os índices de Wall Street foram ontem atingidos pela deterioração das perspectivas económicas na China e por condições...
Os índices de Wall Street foram ontem atingidos pela deterioração das perspectivas económicas na China e por condições...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador