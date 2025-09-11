Gráfico do dia - US30 (12.04.2022)
Os índices de Wall Street foram ontem atingidos pela deterioração das perspectivas económicas na China e por condições...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices de Wall Street foram ontem atingidos pela deterioração das perspectivas económicas na China e por condições...
Índices europeus apontam para uma abertura em baixa A inflação do IPC dos EUA no centro das atenções Reclamações...
Índices europeus apontam para uma abertura em baixa A inflação do IPC dos EUA no centro das atenções Reclamações...
US indices took a dive yesterday. S&P 500 dropped 1.69%, Dow Jones moved 1.19% lower and Nasdaq slumped 2.18%. Russell 2000 dropped 0.71% Indices...
Os índices dos EUA deram ontem um mergulho. O S&P 500 caiu 1,69%, o Dow Jones desceu 1,19% e o Nasdaq desceu 2,18%. Russell 2000 caiu...
As ações da Nio (NIO.US) caíram drasticamente no início da sessão de hoje, depois de o produtor de automóveis...
As ações da Nio (NIO.US) caíram drasticamente no início da sessão de hoje, depois de o produtor de automóveis...
MUFG deu uma recomendação para o par USDCAD. O banco recomenda uma posição curta nos seguintes níveis: Entrada:...
MUFG deu uma recomendação para o par USDCAD. O banco recomenda uma posição curta nos seguintes níveis: Entrada:...
Credit Agricole deu uma recomendação para o par EURUSD. O banco recomenda uma posição longa nos seguintes níveis: Entrada: ...
Credit Agricole deu uma recomendação para o par EURUSD. O banco recomenda uma posição longa nos seguintes níveis: Entrada: ...
Os preços do gás natural nos EUA continuam a subir, o que levanta preocupações de custos. Os aumentos são principalmente...
Os preços do gás natural nos EUA continuam a subir, o que levanta preocupações de custos. Os aumentos são principalmente...
Começaremos às 10h30⏰
A Rheinmetall RNM.DE continua a ser um fornecedor líder de armas para a Bundeswehr alemã. A empresa fabrica e presta serviços de sistemas...
A Rheinmetall RNM.DE continua a ser um fornecedor líder de armas para a Bundeswehr alemã. A empresa fabrica e presta serviços de sistemas...
Os preços do petróleo estão a sofrer um golpe no início da semana. Tanto o Brent (OIL) como o WTI (OIL.WTI) estão a...
Os preços do petróleo estão a sofrer um golpe no início da semana. Tanto o Brent (OIL) como o WTI (OIL.WTI) estão a...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador