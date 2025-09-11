O gás natural amplia os ganhos após o rollover, impulsionado pelo clima frio na Costa Leste dos EUA.
A negociação envolve risco significativo de perda de capital.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho,
Os futuros nos EUA estão cotados em alta, impulsionados pela pressão sobre as grandes capitalizações tecnológicas. No...
O petróleo registrou uma leve queda após o acordo entre Rússia e EUA para suspender temporariamente os ataques a infraestruturas energéticas...
A corrida pela infraestrutura de IA está se acelerando, com trilhões em potencial de crescimento econômico. BlackRock, Microsoft,...
Os mercados de ações europeus estão inclinados para o lado negativo hoje, com a maioria dos principais índices no vermelho,...
Fatos: O AUDUSD está negociando em uma tendência de alta. O par está testando uma área de suporte chave. Opinião: Ao...
07:00 AM, Zona do Euro - Dados de Inflação para Fevereiro: IPC: atual 0,4% MoM; previsão 0,5% MoM; anterior -0,3% MoM; IPC:...
O Banco do Japão (BoJ) manteve sua taxa de juros principal em 0,5%, o nível mais alto em 16 anos, após seu último aumento em...
A lira turca caiu mais de 4% em relação ao dólar americano, atingindo uma mínima recorde após a prisão do prefeito...
O principal evento desta semana será, sem dúvida, a conferência do Fed hoje às 20h00. Os investidores esperam apoio de Powell...
Os mercados da Ásia-Pacífico encerraram o dia com leves ganhos, embora as variações não tenham sido significativas....
Os futuros do Nasdaq 100 caem 1,6% intradiário, refletindo uma nova onda de vendas nas principais empresas de tecnologia de Wall Street, antes da...
Wall Street interrompeu a recuperação de dois dias, com a venda de grandes empresas de tecnologia retomando, com o US500 caindo 1,25%,...
Futuros de Cacau sobem 2,3% acima de US$ 8.000 por tonelada devido à safra fraca na Costa do Marfim e atrasos na colheita Os futuros de cacau...
O fim da conversa entre Trump e Putin não trouxe alívio para Wall Street. Os contratos dos índices americanos continuam no vermelho,...
A Alphabet Inc., empresa-mãe do Google, anunciou na terça-feira que concordou em adquirir a empresa de cibersegurança Wiz Inc. por...
EUR/USD cai abaixo de 1,09, apesar da aprovação de um novo fundo de €546 bilhões para defesa e infraestrutura na Alemanha O...
O Banco do Japão (BoJ) iniciou hoje sua reunião de dois dias para discutir possíveis mudanças na política monetária,...
O ouro ultrapassou a marca dos 3000 dólares por onça, atingindo um novo recorde e reafirmando seu status como um dos ativos mais resilientes...
