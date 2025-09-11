Calendário económico: Dados sobre o mercado laboral no Canadá em destaque
Índices europeus tentam recuperar em alta Dados sobre o mercado laboral no Canadá serão divulgados às 13h30 Primeira...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices europeus tentam recuperar em alta Dados sobre o mercado laboral no Canadá serão divulgados às 13h30 Primeira...
Apesar de uma sessão mista na Europa, os índices de Wall Street conseguiram terminar as negociações de ontem em terreno...
Apesar de uma sessão mista na Europa, os índices de Wall Street conseguiram terminar as negociações de ontem em terreno...
O mercado dos cripto-ativos continua a captar a atenção de novos investidores e apesar dos vários períodos de turbulência...
O mercado dos cripto-ativos continua a captar a atenção de novos investidores e apesar dos vários períodos de turbulência...
A bolsa portuguesa terminou a sessão de hoje em terreno negativo, mas com perdas ligeiras. Entre as várias cotadas, deve-se destacar o bom...
A bolsa portuguesa terminou a sessão de hoje em terreno negativo, mas com perdas ligeiras. Entre as várias cotadas, deve-se destacar o bom...
Os dados de hoje divulgados pelo Departamento do Trabalho dos EUA mostraram que o número de americanos que se inscreveram para a obtenção...
Os dados de hoje divulgados pelo Departamento do Trabalho dos EUA mostraram que o número de americanos que se inscreveram para a obtenção...
A SEB emitiu uma recomendação para negociar o par cambial EURUSD. O Banco recomenda entradas longas com os seguintes níveis: Entrada:1.0895 Target:1.1200 Stop:...
A SEB emitiu uma recomendação para negociar o par cambial EURUSD. O Banco recomenda entradas longas com os seguintes níveis: Entrada:1.0895 Target:1.1200 Stop:...
Cerca de 166 mil norte-americanos inscreveram-se para a obterem os subsídios de desempregos na semana que terminou a 2 de Abril, em comparação...
Cerca de 166 mil norte-americanos inscreveram-se para a obterem os subsídios de desempregos na semana que terminou a 2 de Abril, em comparação...
As ações no Twitter valorizaram mais de 20% na segunda-feira Elon Musk tornou-se o maior acionista da empresa O CEO da Tesla...
As ações no Twitter valorizaram mais de 20% na segunda-feira Elon Musk tornou-se o maior acionista da empresa O CEO da Tesla...
Começaremos às ⏰10h30
As minutas da última reunião do BCE foram divulgadas hoje às 12h30. Uma grande parte dos membros do BCE acreditam que o actual nível...
As minutas da última reunião do BCE foram divulgadas hoje às 12h30. Uma grande parte dos membros do BCE acreditam que o actual nível...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador