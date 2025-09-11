DE30 testa a zona de resistência que varia entre os 14.200-14.250 pts
Índices europeus tentam recuperar a tendência de alta DE30 tenta ultrapassar acima da zona de resistência nos 14.200 pts Munich...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices europeus tentam recuperar a tendência de alta DE30 tenta ultrapassar acima da zona de resistência nos 14.200 pts Munich...
Índices europeus tentam recuperar a tendência de alta DE30 tenta ultrapassar acima da zona de resistência nos 14.200 pts Munich...
As minutas da última reunião da FOMC foram divulgadas ontem e voltaram a reforçar a posição hawkish por parte dos membros...
As minutas da última reunião da FOMC foram divulgadas ontem e voltaram a reforçar a posição hawkish por parte dos membros...
Índices europeus seguem flat Minutas da última reunião do BCE serão divulgadas hoje às 12h30 4...
Índices europeus seguem flat Minutas da última reunião do BCE serão divulgadas hoje às 12h30 4...
Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa após a divulgação das minutas da...
Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa após a divulgação das minutas da...
A situação mundial atual é bastante difícil e conturbada, com o conflito no leste da Europa e a inflação crescente...
A situação mundial atual é bastante difícil e conturbada, com o conflito no leste da Europa e a inflação crescente...
A Bitcoin voltou a posicionar-se abaixo da zona de suporte nos $45.000, sendo que a tendência de baixa também está a afetar as...
A Bitcoin voltou a posicionar-se abaixo da zona de suporte nos $45.000, sendo que a tendência de baixa também está a afetar as...
A sessão de hoje está a ser francamente negativa para os índices europeus e a bolsa portuguesa não conseguiu escapar às...
A sessão de hoje está a ser francamente negativa para os índices europeus e a bolsa portuguesa não conseguiu escapar às...
O relatório do Departamento de Energia dos EUA não conseguiu desencadear grandes movimentos no mercado petrolífero. Os inventários...
O relatório do Departamento de Energia dos EUA não conseguiu desencadear grandes movimentos no mercado petrolífero. Os inventários...
O lançamento das minutas da FOMC às 19 horas será o principal evento desta sessão. Os investidores estarão atentos a...
O lançamento das minutas da FOMC às 19 horas será o principal evento desta sessão. Os investidores estarão atentos a...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador