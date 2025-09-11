ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - 06/04/22
⏰ 10h30
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
⏰ 10h30
Índices europeus voltam a registar quedas superiores a 1% DE30 testa a zona de suporte compreendida entre os 14.200-14.250 pts Volkswagen...
As minutas da última reunião da FOMC serão divulgadas hoje às 19h00 e serão acompanhadas de perto pelos investidores....
Índices europeus seguem flat Divulgação das minutas da última reunião da FOMC Relatório...
Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em terreno negativo. O S&P 500 caiu 1,26%, o Dow Jones caiu...
⏰ 21:30 Com José Lagarto, co-fundador da 4xSimple
O sector dos serviços nos EUA cresceu pelo 22º mês consecutivo à medida que as restrições à Covid-19...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par cambial GBPUSD. O Banco recomenda entradas longas no par com os seguintes...
As ações da Uranium Energy Corp (UEC.US) estão a valorizar durante a sessão de hoje, na sequência da divulgação...
