Calendário económico: Dados sobre os PMIs de serviços e declarações de membros da Fed em destaque
Índices europeus registam ganhos ligeiros Espera-se que o ISM de serviços tenha melhorado durante o mês de Março Declarações...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices europeus registam ganhos ligeiros Espera-se que o ISM de serviços tenha melhorado durante o mês de Março Declarações...
Índices europeus registam ganhos ligeiros Espera-se que o ISM de serviços tenha melhorado durante o mês de Março Declarações...
Os índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem em alta. O S&P 500 subiu 0,8%, o Dow Jones subiu 0,30% e o Nasdaq subiu...
Os índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem em alta. O S&P 500 subiu 0,8%, o Dow Jones subiu 0,30% e o Nasdaq subiu...
⏰ 21:30 Com Luís Correia Tavares, especialista em mercados financeiros
⏰ 21:30 Com Luís Correia Tavares, especialista em mercados financeiros
Nesta análise pelo analista da XTB Henrique Tomé, os temas em destaque: - Negociações entre Ucrânia e Rússia...
Nesta análise pelo analista da XTB Henrique Tomé, os temas em destaque: Negociações entre Ucrânia e Rússia...
Bitcoin não consegue ultrapassar acima da média móvel simples (SMA) de 200 períodos Os investidores de longo prazo continuam...
Bitcoin não consegue ultrapassar acima da média móvel simples (SMA) de 200 períodos Os investidores de longo prazo continuam...
As ações do Twitter estão a subir quase 30% durante o "pre-market", depois de Elon Musk ter adquirido 9% da empresa. Elon...
As ações do Twitter estão a subir quase 30% durante o "pre-market", depois de Elon Musk ter adquirido 9% da empresa. Elon...
Durante o início das negociações desta semana o par eur/usd voltou a dar sinais de pressão de baixa. Vamos analisar de perto...
Durante o início das negociações desta semana o par eur/usd voltou a dar sinais de pressão de baixa. Vamos analisar de perto...
Começaremos em breve - ⏰ 11h30
Esta semana, não perca: 2ª a 6ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
A sessão de hoje está a ser marcada pelos ganhos da gigante retalhista Jerónimo Martins (JMT.PT) que seguem a valorizar mais de 2%...
A sessão de hoje está a ser marcada pelos ganhos da gigante retalhista Jerónimo Martins (JMT.PT) que seguem a valorizar mais de 2%...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador