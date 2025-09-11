DE30 aproxima-se da marca dos 14.500 pts
Índices europeus tentam recuperar parte das quedas iniciais DE30 volta a aproximar-se da zona de resistência nos 14.500 pts Ações...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus tentam recuperar parte das quedas iniciais DE30 volta a aproximar-se da zona de resistência nos 14.500 pts Ações...
O Brent (OIL) está a valorizar neste momento, apesar das fortes correções de baixa que registou ao longo da semana passada. A Saudi...
European indices set to open higher Second-tier data from US and Canada Speeches from members of Bank of England, including Governor...
A sessão asiática ficou marcada pelo bom desempenho dos índices, com o S&P/ASX 200 e Kospi a subirem cerca de 0,5%...
O petróleo bruto continua a ser um dos produtos mais voláteis, uma vez que a guerra Rússia-Ucrânia ameaça perturbar significativamente...
O índice de Manufatura ISM para o EUA caiu para valores de 57.1 no mês de março, enquanto no mês anterior este mesmo valor...
O Índice Nasdaq, orientado para a tecnologia, iniciou a sessão com pequenos ganhos, mas ainda oscilando perto dos níveis dos fecho...
As ações da Gamestop (GME.US) subiram quase 12% antes da abertura do mercado Americano. A empresa junta-se a um grupo de empresas americanas...
O relatório do NFP dos EUA para Março foi um evento macro-chave do dia e foi divulgado às 13:30 BST. O mercado esperava uma leitura...
