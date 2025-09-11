Ações da Gamestop valorizam antes da abertura do mercado com o anúncio de stock split
As ações da Gamestop (GME.US) subiram quase 12% antes da abertura do mercado americano. A empresa junta-se a um grupo de empresas americanas...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O relatório do NFP dos EUA para Março foi um evento macro-chave do dia e foi divulgado às 13:30 BST. O mercado esperava uma leitura...
Espera-se que a economia norte-americana tenha acrescentado menos empregos do que emfevereiro, mas ainda assim, aguarda-se um número elevado de...
Durante esta sessão, o ouro está a ser, entre as matérias-primas, um dos mais voláteis e segue a desvalorizar perto de...
Sessão europeia a ser marcada pelo desempenho positivo dos índices europeus DE30 volta a testar a zona de resistência...
Os dados sobre o relatório do IPC referentes ao mês de Março na Zona Euro foram divulgados esta manhã. Esperava-se que o relatório...
A divulgação dos dados sobre o mercado de trabalho dos EUA referente ao mês de Março será o evento mais importante desta...
Os índices europeus começaram as negociações de hoje em terreno positivo, apesar dos índices terem fechado em baixa...
índices europeus seguem em terreno positivo Relatório do NFP será divulgado às 13h30 Rússia exige...
