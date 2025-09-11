Destaques da manhã, por Henrique Tomé - 01/04/2022
Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa após o Presidente russo Putin ter assinado um...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa após o Presidente russo Putin ter assinado um...
Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em baixa após o Presidente russo Putin ter assinado um...
O Índice Subjacente de Preços (PCE), que é um dos indicadores que servem para medir a inflação e uma das métricas...
O Índice Subjacente de Preços (PCE), que é um dos indicadores que servem para medir a inflação e uma das métricas...
A Casa Branca confirmou que os EUA irão libertar cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia, durante seis meses, das reservas...
A Casa Branca confirmou que os EUA irão libertar cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia, durante seis meses, das reservas...
O presidente russo, Putin, acaba de assinar um decreto lei a exigir o pagamento em rublos para o gás russo: O pagamento do gás russo...
O presidente russo, Putin, acaba de assinar um decreto lei a exigir o pagamento em rublos para o gás russo: O pagamento do gás russo...
O índice Subjacente de Preços (PCE) nos EUA que exclui os alimentos e energia registou uma queda de 0,4% M/M em Fevereiro, depois de ter...
O índice Subjacente de Preços (PCE) nos EUA que exclui os alimentos e energia registou uma queda de 0,4% M/M em Fevereiro, depois de ter...
Segundo a SEC a Tesla está a ponderar avançar com um novo stock-split das suas ações A empresa assegurou...
Segundo a SEC a Tesla está a ponderar avançar com um novo stock-split das suas ações A empresa assegurou...
COMEÇAREMOS ÀS ⏰10h30
Gráfico diário (D1) O índice alemão (DE30) tem se mantido lateralizado durante esta sessão. Apesar de ter registado...
Gráfico diário (D1) O índice alemão (DE30) tem se mantido lateralizado durante esta sessão. Apesar de ter registado...
Índices europeus mantêm-se flat DE30 volta a testar a zona de suporte marcada pelos 14.500-14.550 pts A Volkswagen disse...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador