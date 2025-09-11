Resumo da Manhã (28.08.2025)
A Nvidia pressionou brevemente os mercados, mas o rali mais amplo permanece intacto. O índice Nasdaq 100 (US100) ganhou quase 0,3% hoje, recuperando-se...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Antes da divulgação dos resultados da NVIDIA, os futuros do S&P 500 sobem levemente, cerca de 0,1%. A NVIDIA, como player-chave de...
O US500 está pairando próximo a máximas históricas, a apenas algumas horas da divulgação dos resultados da empresa...
Hoje, após o fechamento do mercado, a Nvidia divulgará seus resultados financeiros. Após ganhos dinâmicos nos últimos...
A gigante da tecnologia da Califórnia tem enfrentado anos extremamente desafiadores e grandes oscilações de preço. A situação...
Principais dados: Estoques de petróleo: -2,4 milhões de barris (previsão: -2 milhões; anterior: -6,0 milhões) Gasolina:...
O Royal Bank of Canada apresentou um forte terceiro trimestre, superando confortavelmente as expectativas dos analistas e registrando lucros recordes em...
As negociações de quarta-feira nos índices dos EUA começaram em queda. Os contratos futuros sobre o US100 (Nasdaq-100) e o...
Os futuros dos Estados Unidos registram um movimento de alta em meio à expectativa por decisões políticas e econômicas relevantes....
Resultados da Nvidia e temporada de balanços nos EUA impulsionam otimismo no mercado Após o fechamento da sessão em Wall Street,...
Os ganhos na China, impulsionados pelo otimismo em torno do setor de tecnologia e pelo alívio nas tensões comerciais com os Estados Unidos,...
Porsche AG (P911.DE) inicia busca por novo CEO para substituir Oliver Blume A Porsche AG (P911.DE) iniciou o processo de busca por um novo CEO para...
Índices europeus estendem as quedas em meio a preocupações políticas na França e orçamento. DE40 recua 0,4%,...
Sentimento do Consumidor GfK da Alemanha Resultado atual: -23,6 Previsão: -21,5 Anterior: -21,5 O índice caiu...
O dólar norte-americano mantém sua recuperação, com o par EURUSD rompendo abaixo das mínimas das últimas duas...
Calendário econômico: foco em petróleo e Nvidia O calendário macroeconômico de hoje é relativamente leve e não...
Ações de tecnologia na Ásia avançam antes do balanço da Nvidia; dólar sobe e ouro recua As ações...
Os índices europeus caíram hoje, pressionados em parte pela crise política na França. As preocupações com a formação...
