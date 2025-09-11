Nasdaq cai 2% 🚩
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
📉 Índices dos EUA retomam quedas e apagam ganhos recentes Os índices de Wall Street voltam a cair, eliminando grande parte da recuperação...
Desempenho dos mercados Os futuros dos principais índices dos EUA operam em queda. O S&P 500 (US500) recua -1,11%, para 5.626,2, enquanto...
⏰ 10:15 AM (Horário de Brasília) - Estados Unidos - Produção Industrial de Fevereiro 📊 Produção Industrial: ➡️...
Petróleo: Aumento da tensão no Oriente Médio após ataques aéreos dos EUA em posições Houthis no...
As ações da Tesla estão enfrentando dificuldades. Não apenas as ações caíram quase 52% desde que atingiram...
09h30 (Horário de Brasília) - Dados de Inflação do Canadá (fevereiro): IPC ajustado (Trimmed CPI): previsão...
O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, comentou hoje sobre a economia dos EUA, sanções e tarifas. Aqui está o resumo: O...
A BYD revelou uma nova tecnologia de carregamento rápido para carros elétricos, que, segundo a empresa, permitirá que os veículos...
Os preços do ouro (GOLD) estão sendo negociados cerca de 0,8% acima hoje, beneficiando-se do enfraquecimento do dólar americano e...
21:00 BRT, Alemanha - Índice de Sentimento Econômico ZEW de março: Atual: 51,6 Previsão: 48,1 Anterior: 26,0 07:00...
Os mercados acionários europeus registram mais um dia de ganhos. O sentimento altista de hoje é impulsionado pelo otimismo na Alemanha, antes...
Os preços do petróleo WTI estão subindo quase 1,60% hoje, à medida que as tensões no Oriente Médio se intensificam....
O calendário macroeconômico de hoje inclui diversas publicações importantes. Os investidores acompanharão, entre outros,...
O aumento das tensões geopolíticas entre Israel - Hamas e EUA - Irã levou o capital a migrar para ativos mais seguros. Na primeira...
Wall Street mostrou sinais de estabilização após a forte correção da semana passada, com o US500 subindo 1,68%, enquanto...
A Nvidia Corporation, gigante da indústria de semicondutores, está entrando em um período crucial de sua história. Às...
As ações da Intel subiram 8,1% hoje, liderando os ganhos tanto no S&P 500 quanto no Nasdaq 100, com os investidores recebendo positivamente...
O presidente dos EUA, Donald Trump, fez hoje uma declaração contundente, afirmando que "o Irã será responsabilizado por...
A administração Trump planeja introduzir tarifas recíprocas a partir de 2 de abril de 2025, após concluir uma análise...
