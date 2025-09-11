DE30 eyes another test of 14,500-14,550 pts support
Índices europeus mantêm-se flat DE30 volta a testar a zona de suporte marcada pelos 14.500-14.550 pts A Volkswagen disse...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O dólar americano tem vindo a recuar recentemente. Os juros da dívida norte-americana a 10 anos continuam a subir e começam a preocupar...
O petróleo voltou a registar fortes quedas durante esta sessão, depois de Joe Biden ter dito que os Estados Unidos estavam a ponderar...
Índices europeus seguem em alta Não se espera grandes mudanças nas políticas de produção da OPEP Dados...
Os índices norte-americanos terminaram a sessão de ontem em baixa, à medida que o optimismo sobre as negociações...
Os índices PMIs sobre o setor industrial e de serviços na China referentes ao mês de Março serão publicados amanhã,...
O relatório do Departamento de Energia (EIA) dos EUA não conseguiu desencadear grandes movimentos no mercado petrolífero. Os inventários...
USDJPY Vamos começar por analisar a situação do par USDJPY, através da análise técnica. No gráfico...
As ações da gigante tecnológica Apple (AAPL.US) continuam a dar sinais de recuperação. A sessão de hoje marca...
O relatório do ADP sobre a variação do emprego no setor privado norte-americano durante o mês de Março foi divulgado...
