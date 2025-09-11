USD recupera ligeiramente após a divulgação do relatório sobre a variação no emprego nos EUA
O relatório do ADP sobre a variação do emprego no setor privado norte-americano durante o mês de Março foi divulgado...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
HORÁRIO 10h30 ⏰
A taxa de inflação anual na Alemanha subiu para 7,3% A/A em Março, depois de se ter posicionado nos 5,1% YoY no mês anterior....
Índices europeus estão a ser negociados em terreno negativo durante a sessão europeia Os consultores económicos...
O início das negociações de hoje está a ser marcado pelas quedas nos índices europeus, apesar dos ganhos da última...
O ouro tem vindo a recuar à medida que as negociações entre a Ucrânia e a Rússia começam a dar sinais de progresso....
Índices europeus seguem em terreno negativo durante esta manhã Relatório do ADP sobre o mercado laboral nos EUA em destaque Revisões...
Os mercados bolsistas mundiais continuaram a recuperar durante a sessão de ontem, depois de terem surgido novos progressos em torno das...
🕤 21:30
