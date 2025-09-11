GBPUSD - recomendação do Credit Agricole
Credit Agricole emitiu uma recomendação para o par cambial GBPUSD. O Banco recomenda entradas longas no par com os seguintes níveis: Entrada:1.3111 Target:1.3500 Stop:...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A gigante retalhista norte-americano Amazon AMZN.US anunciou recentemente que pretende avançar com um desdobramento das suas ações...
O índice de Confiança do Consumidor realizado pelo Conference Board apresentou uma diminuição para 107,2 durante o mês...
Petróleo Os Emirados Árabes Unidos não tencionam contrariar a política de produção de petróleo estabelecida...
Os mercados voltaram a reagir às manchetes em torno das negociações entre Rússia e a Ucrânia, na sequência...
Índices europeus continuam a valorizar DE30 ultrapassa acima da zona de consolidação Ações da...
Os índices europeus continuam a recuperar parte das recentes quedas, com o índice português a acompanhar os ganhos dos pares europeus. Contudo,...
Os futuros do índice americano Nasdaq-100 (US100) atingiram a marca dos 15.000 pts esta manhã, sendo que este é o nível mais...
