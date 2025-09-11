DE30 testa o limite superior da faixa de negociação em 14.550 pts
Bolsas europeias negoceiam em alta DE30 testa o limite superior da faixa de negociação em 14.550 pts CEO da Daimler Truck alerta que...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Bolsas europeias negoceiam em alta DE30 testa o limite superior da faixa de negociação em 14.550 pts CEO da Daimler Truck alerta que...
Bolsas europeias negoceiam em alta DE30 testa o limite superior da faixa de negociação em 14.550 pts CEO da Daimler Truck alerta que...
O Banco do Japão (BOJ) comunicou que comprará um montante ilimitado de obrigações a 10 anos a uma taxa fixa de 0,25%, a fim...
O Banco do Japão (BoJ) comunicou que comprará um montante ilimitado de obrigações a 10 anos a uma taxa fixa de 0,25%, a fim...
As expectativas de que a Reserva Federal Americana (Fed) se pode tornar cada vez mais "hawkish" estão a aumentar na sequência dos...
As expectativas de que a Reserva Federal Americana (Fed) se pode tornar cada vez mais "hawkish" estão a aumentar na sequência dos...
A sessão de hoje está a ser marcada pelo novo recuo dos preços do petróleo, tanto no Crude como no Brent que seguem a desvalorizar...
A sessão de hoje está a ser marcada pelo novo recuo dos preços do petróleo, tanto no Crude como no Brent, que seguem a desvalorizar...
Índices europeus seguem em alta Putin aceita encontrar-se com Zelensky Dados sobre a balança comercial dos EUA...
Índices europeus seguem em alta Putin aceita encontrar-se com Zelensky Dados sobre a balança comercial dos EUA...
As ações asiáticas estiveram a ser negociadas de forma mista durante esta sessão. O Nikkei caiu 0,6%, S&P/ASX 200 valorizou...
As ações asiáticas estiveram a ser negociadas de forma mista durante esta sessão. O Nikkei caiu 0,6%, S&P/ASX 200 valorizou...
A invasão russa na Ucrânia entra na quinta semana e até agora continuam a não existir grandes progressos. Para além da...
A invasão russa na Ucrânia entra na quinta semana e até agora continuam a não existir grandes progressos. Para além da...
A Bitcoin continua a recuperar ao longo desta semana, apesar do conflito na Ucrânia continuar e os investidores esperam que as negociações...
A Bitcoin continua a recuperar ao longo desta semana, apesar do conflito na Ucrânia continuar e os investidores esperam que as negociações...
O índice de confiança dos consumidores realizado pela Universidade de Michigan para os EUA foi revisto em baixa para os 59,4 pts em Março,...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador