Índice de confiança dos consumidores realizado pela Univ. Michigan é revisto em baixa
O índice de confiança dos consumidores realizado pela Universidade de Michigan para os EUA foi revisto em baixa para os 59,4 pts em Março,...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O índice de confiança dos consumidores realizado pela Universidade de Michigan para os EUA foi revisto em baixa para os 59,4 pts em Março,...
O mercado obrigacionista está a ser destaque durante esta sessão, depois das yields a 10 anos nos EUA terem subido mais de 2,46%. Os...
O mercado obrigacionista está a ser destaque durante esta sessão, depois das yields a 10 anos nos EUA terem subido mais de 2,46%. Os...
A Tilray company (TLRY.US) é uma empresa farmacêutica americana especializada na produção e fornecimento de cannabis e também...
A Tilray company (TLRY.US) é uma empresa farmacêutica americana especializada na produção e fornecimento de cannabis e também...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 reage em alta junto do limite inferior do range Deutsche Bank, Linde e Sap...
Índices europeus seguem em terreno positivo DE30 reage em alta junto do limite inferior do range Deutsche Bank, Linde e Sap...
COMEÇAREMOS ÀS 10h30⏰ ENTRE NO NOSSO CANAL DE TELEGRAM CLIQUE AQUI!
ABERTURA DO MERCADO AMERICANO - ⏰ 10h30
Assista agora ao vídeo de oportunidade no petróleo.
O dólar americano é uma das principais moedas a registar o pior desempenho durante a sessão asiática de hoje. No entanto, na...
O dólar americano é uma das principais moedas a registar o pior desempenho durante a sessão asiática de hoje. No entanto, na...
Índices europeus seguem em terreno positivo Índice IFO na Alemanha referente ao mês de Março Declarações...
Índices europeus seguem em terreno positivo Índice IFO na Alemanha referente ao mês de Março Declarações...
Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 1,43%, o Dow Jones subiu 1,02%...
Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 ganhou 1,43%, o Dow Jones subiu 1,02%...
CONFIRA AO VIVO!
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador